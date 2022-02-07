После аварии с шестью автомобилями на севере Москвы перекрыли движение
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- РИА Новости
Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Департамента транспорта.
«На улице Верхней Масловке в районе дома 29 произошло ДТП с участием шести автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.
Перекрыта единственная полоса движения.
Ранее стало известно, что в результате ДТП при участии 16 автомобилей в Тульской области пострадали восемь человек, в общей сложности столкнулось около 30 машин.