После аварии с шестью автомобилями на севере Москвы перекрыли движение

На улице Верхней Масловке на севере Москвы произошло ДТП с участием шести автомобилей. Единственная полоса движения перекрыта.

Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Департамента транспорта.

«На улице Верхней Масловке в районе дома 29 произошло ДТП с участием шести автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

Перекрыта единственная полоса движения.

Ранее стало известно, что в результате ДТП при участии 16 автомобилей в Тульской области пострадали восемь человек, в общей сложности столкнулось около 30 машин.