СК возбудил уголовное дело по факту гибели двоих детей при пожаре в Забайкальском крае

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Следователи возбудили уголовное дело после гибели двоих детей в результате пожара в бане в городе Петровске-Забайкальском. Об этом сообщили в региональном главке СК России.
СК возбудил уголовное дело по факту гибели двоих детей при пожаре в Забайкальском крае
  • РИА Новости

«6 февраля в городе Петровске-Забайкальском при пожаре бани пострадали три человека — мужчина 1989 года рождения и двое малолетних детей. Пострадавшие госпитализированы в местную больницу, где 7 февраля оба ребёнка скончались», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. 

Ранее следователи возбудили уголовное дело о халатности по факту гибели двух детей при пожаре в Иркутской области.

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