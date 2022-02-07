СК возбудил уголовное дело по факту гибели двоих детей при пожаре в Иркутской области

Следователи возбудили уголовное дело о халатности по факту гибели двух детей при пожаре в Иркутской области. Об этом сообщили в региональном главке СК России.

«Следствием будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики в рамках возбуждённого уголовного дела по ст. 293 УК России (халатность)», — говорится в сообщении.

Кроме того, председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить о первоначальных следственных действиях по уголовному делу об убийстве двоих детей (п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК России).

Ранее сообщалось, что по факту гибели двух детей в результате пожара в частном доме в деревне Тимирязево Иркутской области начата проверка.

Отмечается, что погибшим детям было два и четыре года.