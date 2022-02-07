Путин 8 февраля в режиме видеоконференции проведёт Совет по науке и образованию
- AP
«8 февраля Владимир Путин в режиме видеосвязи проведёт заседание Совета при президенте по науке и образованию, посвящённое реализации важнейших инновационных проектов государственного значения», — сообщается на сайте Кремля.
Участники встречи обсудят вопросы мониторинга климатических изменений, борьбы с инфекционными заболеваниями и развития низкоуглеродной энергетики в России.
В заседании совета примут участие руководители федеральных министерств, вице-премьеры России, а также лауреаты премии президента для молодых учёных 2021 года.
Ранее Путин заявил, что в России продолжат программу мегагрантов, при этом её механизм будет выстраиваться так, чтобы учёные смогли формировать сильные научные коллективы.
Он также призвал поощрять регионы за усиление научно-технологического потенциала.