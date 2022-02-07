Путин 8 февраля в режиме видеоконференции проведёт Совет по науке и образованию

Президент России Владимир Путин 8 февраля проведёт в режиме видеоконференции заседание Совета по науке и образованию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

«8 февраля Владимир Путин в режиме видеосвязи проведёт заседание Совета при президенте по науке и образованию, посвящённое реализации важнейших инновационных проектов государственного значения», — сообщается на сайте Кремля.

Участники встречи обсудят вопросы мониторинга климатических изменений, борьбы с инфекционными заболеваниями и развития низкоуглеродной энергетики в России.

В заседании совета примут участие руководители федеральных министерств, вице-премьеры России, а также лауреаты премии президента для молодых учёных 2021 года.

Ранее Путин заявил, что в России продолжат программу мегагрантов, при этом её механизм будет выстраиваться так, чтобы учёные смогли формировать сильные научные коллективы.

Он также призвал поощрять регионы за усиление научно-технологического потенциала.