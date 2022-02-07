Главврач Коломенского перинатального центра прокомментировала ситуацию с младшим медперсоналом

Главный врач Коломенского перинатального центра Татьяна Шаврак прокомментировала ситуацию с младшим медперсоналом.

Об этом сообщает телеканал «360».

В январе несколько младших медсестёр центра объявили голодовку, заявив, что их не устраивают условия труда. Предварительная проверка Минздрава Московской области не выявила нарушений.

Как рассказала Шаврак, недовольство младшего медперсонала появилось ещё летом, когда появились слухи о сокращениях, но речь шла только об изменении штатного расписания.

«У нас есть суточная работа и есть дневная. Кто работает сутки, там зарплата побольше. Те, кто работает два через два, — поменьше. По данным экономической службы, за 2020 год зарплата среднего медицинского персонала составила 55 тыс. рублей», — заявила главврач.

По её словам, руководство центра хотело сохранить младший персонал, для чего их сферу деятельности расширили, перевели на другие должности.

«Мы не можем написать: сегодня санитарка, а завтра младшая сестра. Я понимаю, это могло не всем это понравиться», — отметила Шаврак.

О начале бессрочной голодовки четырёх младших медсестёр главный врач Коломенского перинатального центра узнала из письма от независимого профсоюза «Действие», пришедшего на её электронную почту. Сами подчинённые, по словам Шаврак, о своём недовольстве ей не говорили.

«К нам ни разу лично никто не подходил. Никто не заявил, что человека что-то не устраивает. Мне на рабочую почту пришло письмо от организации «Действие». В письме говорилось о том, что четыре наших человека организовали первичную ячейку от этого профсоюза», — рассказала главврач.

Объявившая голодовку младшая медсестра Наталья Трухина, участница протестной акции, рассказала, что вышла на профсоюз «Действие» через социальные сети.