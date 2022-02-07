В Москве открыли новый набор в школу нянь «Бабушка и дедушка на час»
Об этом сообщила директор центра «Моя карьера» Ирина Швец, передаёт «Вечерняя Москва».
Программа рассчитана на четыре недели. Ученики будут выполнять практические задания, слушать лекции и работать в группах. В процессе они получат полный спектр знаний и навыков, необходимых для ухода за детьми разных возрастов.
Партнёром школы стало Российское общество «Знание», которое поможет выпускникам проекта поучаствовать в авторских курсах, в том числе по подготовке детей к школе.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что, согласно данным интернет-сервиса «Авито Услуги», в Калининградской области спрос на услуги нянь за 2021 год вырос на 78%.