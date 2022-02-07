В Москве открыли новый набор в школу нянь «Бабушка и дедушка на час»

В Москве открыли новый набор слушателей в бесплатную школу нянь «Бабушка и дедушка на час». Начало обучения запустят в специализированном центре занятости «Моя карьера» 14 февраля.

Об этом сообщила директор центра «Моя карьера» Ирина Швец, передаёт «Вечерняя Москва».

Программа рассчитана на четыре недели. Ученики будут выполнять практические задания, слушать лекции и работать в группах. В процессе они получат полный спектр знаний и навыков, необходимых для ухода за детьми разных возрастов.

Партнёром школы стало Российское общество «Знание», которое поможет выпускникам проекта поучаствовать в авторских курсах, в том числе по подготовке детей к школе.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что, согласно данным интернет-сервиса «Авито Услуги», в Калининградской области спрос на услуги нянь за 2021 год вырос на 78%.