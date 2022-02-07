Бочкарёв: станция БКЛ «Печатники» готова на 47%

Станция Большой кольцевой линии «Печатники», без учёта пересадочного узла, готова на 47%, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Земляные работы на станции «Печатники» БКЛ метро завершены на 90%. Активно ведутся монолитные работы и монтаж внутренних стен и перегородок, также продолжается архитектурная отделка и установка инженерных систем», — отметил Бочкарёв.

Как отметил заместитель мэра, основой архитектурного облика станции стал образ заглавной буквы «П».

«Колонны, расположенные у эскалаторов и лестниц переходного моста, будут выполнены в виде композиции из двух букв «П». В торцах станции предусмотрены композиции из перевёрнутых букв «П», которые будут также служить станционными скамейками», — пояснил он.

По его словам, цветовая гамма станции будет чёрно-белой.

Бочкарёв добавил, что «Печатники» будут иметь пересадку на радиальную Люблинско-Дмитровскую линию, которую планируется открыть одновременно со станцией БКЛ.

Со своей стороны, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что на базе станции создадут крупный транспортно-пересадочный узел, и «Печатники» получат, помимо перехода на салатовую ветку, выход к строящейся станции МЦД-2.

«Создание ТПУ проходит в непростых условиях, участок характеризуется сложной гидрогеологией. Строительство «Печатников» БКЛ ведётся в непосредственной близости от действующей станции радиальной линии и коллектора реки Нищенка. Здесь проводится круглосуточный мониторинг состояния прилегающих сооружений и инженерных сетей, чтобы позволяет обеспечить высокое качество и безопасность подземных работ», — подчеркнул Кравцов.

В состав восточного участка БКЛ также входят станции «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон» и «Текстильщики».

Ранее сообщалось, что в Москве завершили очередной этап реконструкции электродепо «Сокол».