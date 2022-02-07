Аналитик Кусков прокомментировал идею ограничить число оформляемых на одно лицо сим-карт

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков прокомментировал в беседе с RT предложение определить предельно допустимое количество мобильных телефонных номеров, оформляемых на одного гражданина.

«По большому счёту на одного человека три сим-карты — это достаточно. Может быть планшет, навигатор, телефон», — пояснил Кусков.

По его мнению, это поможет снизить число случаев, когда недобросовестные представители дилерских компаний массово оформляют сим-карты на паспортные данные ничего не подозревающего клиента, но не решит проблемы полностью.

Эксперт заявил, что должны использоваться и другие схемы, которые не позволят продавать сим-карты таким образом, а также необходимо наказывать людей и компании, которые занимаются подобной деятельностью.

Ранее депутат Олег Матвейчев предложил ограничить возможность оформления услуг мобильной связи на одно физическое лицо тремя сим-картами совокупно у всех операторов мобильной связи.