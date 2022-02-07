Аналитик Кусков прокомментировал идею ограничить число оформляемых на одно лицо сим-карт
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«По большому счёту на одного человека три сим-карты — это достаточно. Может быть планшет, навигатор, телефон», — пояснил Кусков.
По его мнению, это поможет снизить число случаев, когда недобросовестные представители дилерских компаний массово оформляют сим-карты на паспортные данные ничего не подозревающего клиента, но не решит проблемы полностью.
Эксперт заявил, что должны использоваться и другие схемы, которые не позволят продавать сим-карты таким образом, а также необходимо наказывать людей и компании, которые занимаются подобной деятельностью.
Ранее депутат Олег Матвейчев предложил ограничить возможность оформления услуг мобильной связи на одно физическое лицо тремя сим-картами совокупно у всех операторов мобильной связи.