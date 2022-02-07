Психолог Екушевская рассказала, как родители могут помочь детям на дистанте

Клинический психолог, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская рассказала, как родители могут помочь своим детям при обучении на дистанте.

«Организуйте рабочее место ребёнку с учётом новой реальности. Уберите всё лишнее со стола и рядом с ним, что может сместить фокус внимания... Уберите из комнаты домашних питомцев — как известно, они оттягивают на себя внимание», — посоветовала психолог в беседе с kp.ru.

Также Екушевская порекомендовала проверить техническое оснащение рабочего места, сеть, видео, звук.

«Убедитесь, что ребёнок знает, как включить камеру, настроить звук и изображение, куда нажать, чтобы задать вопрос учителю», — сказала она.

Специалист отметила, что ребёнку необходим план на день. Родители должны следить за его выполнением и хвалить детей за проделанную работу.

Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», в декабре 2021 года в Москве состоялся форум «Эффективное образование».