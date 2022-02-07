Генпрокуратура выявила массовые нарушения норм содержания животных в зоопарках и цирках

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Генпрокуратура России сообщила, что выявила массовые нарушения норм содержания животных в приютах, зоопарках и цирках. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
Генпрокуратура выявила массовые нарушения норм содержания животных в зоопарках и цирках
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  • © Zamir Usmanov

Генпрокуратура сообщила, что в 62 российских регионах была приведена в соответствие с ветеринарными и санитарными нормами деятельность более 500 приютов, зоопарков и цирков. Были пресечены 116 фактов незаконного использования животных и 48 случаев жестокого обращения с ними.

Отмечается, что прокуроры пресекали в деятельности хозяйствующих субъектов по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях случаи непроведения карантинных и профилактических мероприятий, ненадлежащего обустройства вольеров с дикими животными, отсутствия учётной документации, а также несоблюдения порядка утилизации отходов.

Подобные случаи выявлены в Бурятии, Татарстане, Чувашии, Забайкальском крае, Амурской, Волгоградской, Нижегородской, Ульяновской и Ярославской областях.

Также проверка Генеральной прокуратуры России обнаружила низкую эффективность работы органов исполнительной власти по решению проблемы с бродячими собаками.

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