Летевший из Москвы в Горно-Алтайск Boeing совершил экстренную посадку в Омске

Пассажирский самолёт Boeing 737-800, летевший из Москвы в Горно-Алтайск, совершил экстренную посадку в Омске. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу омского аэропорта.

«В процессе полёта в новосибирской зоне экипаж доложил диспетчеру о запахе горелой проводки в салоне самолёта и принял решение следовать на запасной аэродром Омск (Центральный)», — сообщили в пресс-службе.

Самолёт успешно совершил посадку в аэропорту Омска в 06:29 по местному времени (03:29 мск). Борт встречала аварийно-спасательная команда.

По информации пресс-службы, самолёт самостоятельно зарулил на стоянку, пассажиры спустились с борта по трапу. После этого самолёт начали осматривать технические службы.

Как ожидается, запасной самолёт прибудет в Омск в 12:30.

В конце января сообщалось, что выполнявший рейс Нижний Новгород — Москва самолёт экстренно приземлился в московском аэропорту Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности шасси.