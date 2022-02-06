На Яковлевском руднике в Белгородской области погиб проходчик

В Белгородской области из-за несчастного случая погиб проходчик на Яковлевском руднике.

«Прокуратурой области организована проверка по факту произошедшего 5 февраля вечером на Яковлевском ГОКе на глубине 370 м несчастного случая на производстве, в результате которого погиб 45-летний проходчик подрядной организации», — говорится в сообщении региональной прокуратуры.

По результатам проверки будет дана оценка соблюдению законодательства на опасных производственных объектах.

Отмечается, что директор Яковлевского ГОКа Денис Голубничий выразил соболезнования семье погибшего.

Ранее сообщалось о гибели двух мужчин при обрушении шахты в Сусуманском городском округе Магаданской области.

Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося.