Два человека погибли при обрушении шахты в Магаданской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух мужчин при обрушении шахты в Сусуманском городском округе Магаданской области. Об этом сообщили в региональном главке СК России.

«Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух мужчин в Сусуманском городском округе по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК России (Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, 24 января в одной из штолен шахты бывшего рудника «Светлый» в результате обрушения горной породы погибли двое мужчин, 1982 и 1995 годов рождения.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло ЧП. В результате трагедии погиб 51 человек, пострадали 106.