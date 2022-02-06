Суд арестовал министра туризма Ставрополья по делу о превышении полномочий
- РИА Новости
Об этом сообщает прокуратура региона.
«Суд согласился с позицией прокуратуры, избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — заявило ведомство.
Уточняется, что на основании материалов проверки прокуратуры Ставропольского края и материалов оперативно-разыскной деятельности УФСБ по краю в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).
Ранее суд арестовал бывшего председателя думы Чукотского автономного округа Александра Маслова. Он обвиняется в превышении должностных полномочий.