Суд арестовал бывшего председателя думы Чукотки Маслова

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Суд арестовал бывшего председателя думы Чукотского автономного округа Александра Маслова. Он обвиняется в превышении должностных полномочий.
Суд арестовал бывшего председателя думы Чукотки Маслова
  • © Руслан Кривобок
  • РИА Новости

Об этом сообщает региональное СУ СК России.

«В отношении бывшего председателя думы Чукотского автономного округа, обвиняемого в превышении должностных полномочий, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Маслова обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК России («Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации»).

По информации следствия, в период с 2019 по 2021 год Маслов самостоятельно принимал решение о выплате себе квартальных и годовых премий, а также поощрений за работу председателем думы Чукотского автономного округа.

Ранее стало известно, что суд отправил под домашний арест советника одного из департаментов Минобороны Александра Лопатина, подозреваемого в получении взятки в крупном размере.

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