Суд отправил под домашний арест советника одного из департаментов Минобороны Лопатина

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Басманный суд Москвы на 2 месяца отправил под домашний арест ведущего советника управления департамента по обеспечению государственного оборонного заказа Минобороны России Александра Лопатина, подозреваемого в получении взятки в крупном размере.
Суд отправил под домашний арест советника одного из департаментов Минобороны Лопатина
  • РИА Новости

Соответствующую информация предоставили в пресс-службе суда.

«Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Лопатина Александра Михайловича до 7 февраля 2022 года», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточняется, Лопатин подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере).

В октябре Басманный суд Москвы приговорил к пяти годам колонии строгого режима бывшего замначальника отдела одного из департаментов Минобороны Фёдора Дюльгера за взятку в особо крупном размере. 

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