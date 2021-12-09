Суд отправил под домашний арест советника одного из департаментов Минобороны Лопатина
- РИА Новости
Соответствующую информация предоставили в пресс-службе суда.
«Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Лопатина Александра Михайловича до 7 февраля 2022 года», — приводит ТАСС сообщение.
Как уточняется, Лопатин подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере).
В октябре Басманный суд Москвы приговорил к пяти годам колонии строгого режима бывшего замначальника отдела одного из департаментов Минобороны Фёдора Дюльгера за взятку в особо крупном размере.