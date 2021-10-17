Бывший замглавы отдела в Минобороны Дюльгер приговорён к пяти годам колонии за взятку

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Басманный суд Москвы приговорил к пяти годам колонии строгого режима бывшего замначальника отдела одного из департаментов Минобороны Фёдора Дюльгера за взятку в особо крупном размере. Об этом сообщили ТАСС в суде.
Бывший замглавы отдела в Минобороны Дюльгер приговорён к пяти годам колонии за взятку
  • РИА Новости

«Приговором Басманного районного суда Дюльгер Фёдор Иванович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере)», — сказали агентству.

Как уточняется, Дюльгер на момент совершения преступления был замруководителя отдела обеспечения мебелью и инвентарём в департаменте эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций.

Агентство отмечает, что Дюльгер признал вину, однако просил квалифицировать свои действия не как взятку, а как мошенничество в крупном размере (ст. 159 УК).

Ранее в Пензенской области во время получения взятки задержали и.о. министра физической культуры и спорта.

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