В Пензенской области задержали и.о. министра физической культуры за получение взяток

В Пензенской области задержали и.о. министра физической культуры и спорта во время получения взятки. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, подозреваемый систематически получал взятки с марта 2020 года по октябрь 2021-го.

15 октября его задержали сотрудники ФСБ после получения им взятки в размере 120 тыс. рублей.

«Следствие располагает сведениями о получении подозреваемым незаконных вознаграждений в размере не менее 1 млн 250 тыс. рублей в общей сложности», — говорится в пресс-релизе.

Ранее суд в Красноярске арестовал на срок до 5 декабря руководителя межтерриториального управления Росимущества по Красноярскому краю, Хакасии и Туве Владимира Абрамова.