Суд в Красноярске арестовал на два месяца руководителя управления Росимущества
- © РИА Новости / Андрей Старостин
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.
«7 октября 2021 года Железнодорожный районный суд г. Красноярска в отношении руководителя МТУ Росимущества в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва Абрамова В. В. избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 5 декабря 2021 года», — говорится в сообщении.
В январе следователи предъявили обвинение руководителю территориального управления Росимущества по Волгоградской области Юрию Ефимову в посредничестве при передаче взятки главному судебному приставу региона Владимиру Евстигнееву.