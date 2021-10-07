Суд в Красноярске арестовал на два месяца руководителя управления Росимущества

Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал на срок до 5 декабря руководителя межтерриториального управления Росимущества по Красноярскому краю, Хакасии и Туве Владимира Абрамова.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

«7 октября 2021 года Железнодорожный районный суд г. Красноярска в отношении руководителя МТУ Росимущества в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва Абрамова В. В. избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 5 декабря 2021 года», — говорится в сообщении.

В январе следователи предъявили обвинение руководителю территориального управления Росимущества по Волгоградской области Юрию Ефимову в посредничестве при передаче взятки главному судебному приставу региона Владимиру Евстигнееву.