Суд в Красноярске арестовал на два месяца руководителя управления Росимущества

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Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал на срок до 5 декабря руководителя межтерриториального управления Росимущества по Красноярскому краю, Хакасии и Туве Владимира Абрамова.
Суд в Красноярске арестовал на два месяца руководителя управления Росимущества
  • © РИА Новости / Андрей Старостин

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

«7 октября 2021 года Железнодорожный районный суд г. Красноярска в отношении руководителя МТУ Росимущества в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва Абрамова В. В. избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 5 декабря 2021 года», — говорится в сообщении.

В январе следователи предъявили обвинение руководителю территориального управления Росимущества по Волгоградской области Юрию Ефимову в посредничестве при передаче взятки главному судебному приставу региона Владимиру Евстигнееву. 

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