Главе Росимущества по Волгоградской области предъявили обвинение

Следователи предъявили обвинение руководителю территориального управления Росимущества по Волгоградской области Юрию Ефимову в посредничестве при передаче взятки главному судебному приставу региона Владимиру Евстигнееву. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону.

«Следственными органами... продолжается расследование уголовного дела в отношении главного судебного пристава региона, а также руководителя территориального управления Росимущества», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в зависимости от роли и участия подозреваемых им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК России (получение должностным лицом через посредника взятки в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера за попустительство по службе, совершённое в крупном размере) и п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК России (посредничество во взяточничестве, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

В суд направлено ходатайство об избрании в отношении Ефимова меры пресечения в виде запрета определённых действий.

В декабре суд приговорил бывшего главу управления Федеральной службы судебных приставов по Омской области Владимира Витрука к трём годам колонии по делу о взяточничестве.