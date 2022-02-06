Кабмин направит в регионы более 7 млрд рублей на внедрение ИТС

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Правительство России направит в регионы более 7 млрд рублей на внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС).
Кабмин направит в регионы более 7 млрд рублей на внедрение ИТС
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Всего в 2022 году на реализацию мероприятий по внедрению ИТС в регионы будет направлено 7,35 млрд рублей. Распределение средств утверждено в законе о федеральном бюджете. Об этом говорится в распоряжении, которое утвердило правительство», — говорится в заявлении.

Уточняется, что за прошедший год благодаря федеральной поддержке в 24 регионах было создано или модернизировано 15 центров управления дорожным движением, интегрировано 1350 детекторов транспортного потока, 630 камер видеонаблюдения, 460 умных светофоров и 70 умных остановок, а также 45 метеостанций.

Ранее НСН сообщала, что в столице с 2013 года обустроено 66 перехватывающих парковок со шлагбаумами общей вместимостью около 13,3 тыс. машино-мест.

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