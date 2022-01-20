В ТиНАО новым транспортным сервисом воспользовались более 100 тысяч пассажиров

Руководитель Департамента транспорта столицы Максим Ликсутов сообщил, что за 3,5 месяца с момента запуска сервиса перевозок по требованию «По пути» его автобусами воспользовались около 110 тыс. пассажиров в Новой Москве.

Уникальный сервис запустили в ТиНАО в октябре 2021 года, передаёт НТВ.

«По пути» позволяет пассажиру заказать автобус на нужную остановку, фактически представляя собой такси со сниженной в разы стоимостью поездки. Доступ к услуге можно получить через приложение «Московский транспорт».

Как отмечается, в регионе курсируют 45 микроавтобусов бизнес-класса, оборудованных камерами, разъёмами для зарядки гаджетов, климат-контролем и телевизором.

Ранее НСН сообщала, что в столице с 2013 года обустроено 66 перехватывающих парковок со шлагбаумами общей вместимостью около 13,3 тыс. машино-мест.