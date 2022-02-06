Володин призвал решить проблему мошенничества при продаже автомобиля

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости совершенствования законодательства для решения проблемы мошеннических схем при продаже автомобиля.

По его словам, от граждан поступают обращения с сообщениями о мошенничестве, с которым они столкнулись при покупке автомобиля.

«Одна из мошеннических схем касается залоговых автомобилей», — написал Володин в своём Telegram.

Он объяснил, что нечестные продавцы могут замалчивать факт того, что продаваемый автомобиль находится под обременением — чаще всего банка.

Спикер добавил, что необходимо усовершенствовать взаимодействие между ГИБДД и Федеральной нотариальной палатой, внеся изменения в федеральное законодательство.

30 июля 2021 года автоэксперт Дмитрий Славнов рассказал, как избежать мошенничества при покупке машины на вторичном рынке.