Володин призвал решить проблему мошенничества при продаже автомобиля

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости совершенствования законодательства для решения проблемы мошеннических схем при продаже автомобиля.
Володин призвал решить проблему мошенничества при продаже автомобиля
  • РИА Новости

По его словам, от граждан поступают обращения с сообщениями о мошенничестве, с которым они столкнулись при покупке автомобиля.

«Одна из мошеннических схем касается залоговых автомобилей», — написал Володин в своём Telegram.

Он объяснил, что нечестные продавцы могут замалчивать факт того, что продаваемый автомобиль находится под обременением — чаще всего банка.

Спикер добавил, что необходимо  усовершенствовать взаимодействие между ГИБДД и Федеральной нотариальной палатой, внеся изменения в федеральное законодательство.

30 июля 2021 года автоэксперт Дмитрий Славнов рассказал, как избежать мошенничества при покупке машины на вторичном рынке.

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