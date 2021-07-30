Автоэксперт назвал способы избежать мошенничества при покупке машины на вторичном рынке

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Автоэксперт Дмитрий Славнов рассказал, как избежать мошенничества при покупке машины на вторичном рынке.
Автоэксперт назвал способы избежать мошенничества при покупке машины на вторичном рынке
  • ©mos.ru

В беседе с Nation News он заявил, что прежде всего нужно убедиться в достоверности всех документов.

«Нужно сверить номер ПТС с номером машины. Это самый важный шаг, потому что перекупщики и нечестные продавцы имеют возможность купить иной номер через определённые сайты», — сказал эксперт.

По его словам, перед встречей с продавцом желательно заказать проверку автомобильного номера, а также убедиться, что машина не находится под арестом или в залоге.

При осмотре автомобиля эксперт советует заехать в сервис, чтобы мастер без спешки оценил техническую составляющую.

Ранее технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал, на что обратить внимание при покупке машины.

В частности, он дал советы, как понять, что автомобиль попадал в потоп.

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