Автоэксперт дал рекомендации по покупке автомобиля

Технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов рассказал, на что обратить внимание при покупке машины. В частности, он дал советы, как понять, что автомобиль попадал в потоп.

«Определить «утопленника» позволят крепления сидений и дверей. Если винты имеют повреждения или признаки замены, скорее всего, салон менялся. Тем же способом можно определить замену бампера, капота, крыльев, что говорит либо о масштабном ДТП, либо о распространении ржавчины после затопления», — сказал он в беседе с изднием «ПолитЭксперт».

Рязанов также советует обратить внимание на потемнения и конденсат внутри фар.

«Чисто вымытый двигатель — ещё один повод заподозрить «утопленника». Продавцы автомобилей зачастую проводят генеральную уборку под капотом, чтобы скрыть различные недостатки работы системы: подтекание жидкостей, ржавчину, распространение коррозии», — добавил он.

Ранее главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору автомобиля с пробегом.