Автоэксперт дал рекомендации по покупке автомобиля
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- globallookpress.com
«Определить «утопленника» позволят крепления сидений и дверей. Если винты имеют повреждения или признаки замены, скорее всего, салон менялся. Тем же способом можно определить замену бампера, капота, крыльев, что говорит либо о масштабном ДТП, либо о распространении ржавчины после затопления», — сказал он в беседе с изднием «ПолитЭксперт».
Рязанов также советует обратить внимание на потемнения и конденсат внутри фар.
«Чисто вымытый двигатель — ещё один повод заподозрить «утопленника». Продавцы автомобилей зачастую проводят генеральную уборку под капотом, чтобы скрыть различные недостатки работы системы: подтекание жидкостей, ржавчину, распространение коррозии», — добавил он.
Ранее главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору автомобиля с пробегом.