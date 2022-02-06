МЧС за два года пандемии продезинфицировало 400 млн квадратных метров территорий объектов

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Сотрудники МЧС России за два года пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 продезинфицировали 450 тыс. объектов на общей площади 400 млн кв. м.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

«С апреля 2020 года по настоящее время продезинфицировано порядка 400 млн кв. м  территорий около 450 тыс. объектов транспортной инфраструктуры, лечебных и образовательных учреждений, объектов социального обслуживания и МЧС России», — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что среди объектов было свыше 8 тыс. больниц и поликлиник, более 9,4 тыс. школ и детских садов, а также свыше 46 тыс. объектов транспортной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор исключил ношение перчаток из перечня противоэпидемических мероприятий во время пандемии коронавирусной инфекции.

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