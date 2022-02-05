Роспотребнадзор исключил ношение перчаток из перечня мер борьбы с COVID-19

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Роспотребнадзор исключил ношение перчаток из перечня противоэпидемических мероприятий в отношении коронавирусной инфекции.
Роспотребнадзор исключил ношение перчаток из перечня мер борьбы с COVID-19
  • РИА Новости

Данная мера была убрана из пункта 4.4 из соответствующего постановления Главного государственного санитарного врача России, которое опубликовано на интернет-портале правовой информации.

«Ссоблюдение всеми физическими лицами правил личной гигиены (в том числе мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок), соблюдение социальной дистанции от 1,5 до 2 м», — говорится в документе.

Как указывает РИА Новости, ранее в данном пункте среди правил личной гигиены было указано использование перчаток.

Ранее сообщалось, что в России отменяется изоляция для тех, кто контактировал с заболевшими коронавирусом.

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