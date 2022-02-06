Посол России в США Антонов рассказал о реакции США на сближение России и КНР

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» рассказал о том, как Соединённые Штаты реагируют на сближение Россия и Китая.

По словам Антонова, в США наблюдаются опасения касательно сближения России и Китая, особенно после минувшей встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Он заявил, что в американских СМИ после переговоров лидеров двух государств был «негативный всплеск».

«Чётко прослеживаются опасения дальнейшего сближения России с Китаем», — сказал Антонов.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что встреча Путина и Си Цзиньпина в Пекине была тёплой, конструктивной и союзнической.

В ходе саммита лидеров России и КНР было подписано 16 документов. Подробнее — в материале RT.