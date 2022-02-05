Автобус с 20 туристами съехал в кювет и завалился на бок в Башкирии
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МЧС.
По информации спасательного ведомства, на автодороге Белорецк — Отнурок возле деревни Отнурок произошло ДТП с частным микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter.
«Водитель не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим завалом на бок», — рассказали в спасательном ведомстве.
В автобусе находились 20 туристов из Челябинска. Их двумя автобусами доставляют в Белорецк на автовокзал.
Отмечается, что пассажиры не нуждаются в медицинской помощи.
Ранее четыре человека пострадали в результате ДТП в Псковской области.