Автобус с 20 туристами съехал в кювет и завалился на бок в Башкирии

В Башкирии частный автобус, в котором находились 20 туристов из Челябинска, съехал в кювет и завалился на бок. В результате аварии никто не пострадал.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

По информации спасательного ведомства, на автодороге Белорецк — Отнурок возле деревни Отнурок произошло ДТП с частным микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter.

«Водитель не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим завалом на бок», — рассказали в спасательном ведомстве.

В автобусе находились 20 туристов из Челябинска. Их двумя автобусами доставляют в Белорецк на автовокзал.

Отмечается, что пассажиры не нуждаются в медицинской помощи.

Ранее четыре человека пострадали в результате ДТП в Псковской области.