Четыре человека пострадали в результате ДТП в Псковской области
- РИА Новости
«На автодороге Великие Луки — Невель в Великолукском районе в воскресенье, 30 января, произошло ДТП, столкнулись два легковых автомобиля, один из них Lada Granta», — приводит ТАСС сообщение.
По предварительным данным, женщина, находившаяся за рулём Lada Granta, выехала на встречную полосу.
В результате ДТП пострадали четыре человека.
Ранее четыре человека, в том числе беременная женщина, пострадали в результате ДТП с автомобилем скорой помощи в Новой Москве.