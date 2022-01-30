Четыре человека пострадали в результате ДТП в Псковской области

В результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Великолукском районе Псковской области пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

«На автодороге Великие Луки — Невель в Великолукском районе в воскресенье, 30 января, произошло ДТП, столкнулись два легковых автомобиля, один из них Lada Granta», — приводит ТАСС сообщение.

По предварительным данным, женщина, находившаяся за рулём Lada Granta, выехала на встречную полосу.

В результате ДТП пострадали четыре человека.

Ранее четыре человека, в том числе беременная женщина, пострадали в результате ДТП с автомобилем скорой помощи в Новой Москве.