В ульяновской колонии почти 40 человек объявили голодовку

В УФСИН Ульяновской области сообщили, что 38 заключённых колонии №10, отбывающих наказание за совершение различных тяжких и особо тяжких преступлений, отказались от приёма пищи.

«5 февраля 38 осуждённых, являющиеся злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания и содержащиеся в камерах штрафного изолятора, помещениях камерного типа, отряде строгих условий отбывания наказания... в письменной форме отказались от приёма пищи, приготовленной в учреждении», — заявили РИА Новости в ведомстве.

Отмечается, что заключённые выражали протест против режимных требований, соблюдения правил внутреннего распорядка и проведения обысковых мероприятий.

Ранее пресс-служба ФСИН Калужской области сообщила, что в исправительной колонии №3 произошла драка, в результате которой погиб один заключённый.