В Калужской области в результате драки погиб заключённый исправительной колонии

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Пресс-служба ФСИН Калужской области сообщила, что в исправительной колонии №3 произошла драка, в результате которой погиб один заключённый.
В Калужской области в результате драки погиб заключённый исправительной колонии
  • РИА Новости

«По предварительным данным, причиной конфликта осуждённых стала их личная неприязнь», — цитирует пресс-службу Интерфакс.

Уточняется, что пострадавшему оказали доврачебную медицинскую помощь, но прибывшая скорая констатировала его смерть.

Вместе с этим в региональной прокуратуре заявили, что по информации о нарушениях прав заключённых начата комплексная проверка.

Ранее сообщалось, что миллионер Роберт Дерст, приговорённый к пожизненному заключению за убийство, умер в возрасте 78 лет.

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