В Калужской области в результате драки погиб заключённый исправительной колонии
- РИА Новости
«По предварительным данным, причиной конфликта осуждённых стала их личная неприязнь», — цитирует пресс-службу Интерфакс.
Уточняется, что пострадавшему оказали доврачебную медицинскую помощь, но прибывшая скорая констатировала его смерть.
Вместе с этим в региональной прокуратуре заявили, что по информации о нарушениях прав заключённых начата комплексная проверка.
Ранее сообщалось, что миллионер Роберт Дерст, приговорённый к пожизненному заключению за убийство, умер в возрасте 78 лет.