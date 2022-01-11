В США умер осуждённый за убийство миллионер Роберт Дерст
Миллионер Роберт Дерст, приговорённый к пожизненному заключению за убийство, умер в возрасте 78 лет.
- AP
- © Robyn Beck/AFP
Об этом сообщает Associated Press.
Отмечается, что Дерст умер от естественной смертью в больнице за пределами тюрьмы.
В 2015 году Роберт Дерст был арестован в штате Новый Орлеан по подозрению в убийстве его подруги Сьюзан Берман в 2000 году.
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