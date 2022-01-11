В США умер осуждённый за убийство миллионер Роберт Дерст

Миллионер Роберт Дерст, приговорённый к пожизненному заключению за убийство, умер в возрасте 78 лет.

Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что Дерст умер от естественной смертью в больнице за пределами тюрьмы.

В 2015 году Роберт Дерст был арестован в штате Новый Орлеан по подозрению в убийстве его подруги Сьюзан Берман в 2000 году.