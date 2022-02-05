Суд в Москве арестовал врио главы подведомственного Минэнерго предприятия

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Суд в Москве арестовал временно исполняющего обязанности главы подведомственного Министерству энергетики предприятия по подозрению в хищении 25 млн рублей.
Суд в Москве арестовал врио главы подведомственного Минэнерго предприятия
  • © МВД России

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По её словам, Головинский районный суд арестовал и. о. генерального директора государственного унитарного предприятия, являющегося фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах заявил о задержании главы Федеральной энергосервисной компании Николая Мягких.

В январе Бабушкинский суд Москвы арестовал на два месяца экс-главу управления Росимущества по Московской области по делу о взятке.

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