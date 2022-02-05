Суд в Москве арестовал врио главы подведомственного Минэнерго предприятия
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
По её словам, Головинский районный суд арестовал и. о. генерального директора государственного унитарного предприятия, являющегося фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах заявил о задержании главы Федеральной энергосервисной компании Николая Мягких.
В январе Бабушкинский суд Москвы арестовал на два месяца экс-главу управления Росимущества по Московской области по делу о взятке.