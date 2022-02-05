В Дагестане задержали ректора университета по обвинению в мошенничестве и подлоге

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Правоохранительные органы задержали ректора Дагестанского государственного технического университета по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и в служебном подлоге.
В Дагестане задержали ректора университета по обвинению в мошенничестве и подлоге
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления СК России по Дагестану.

«Предъявлено обвинение ректору Дагестанского государственного технического университета в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 «Мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере» и ч. 2 ст. 292 «Служебный подлог» УК России», — говорится в заявлении.

По версии следствия, в 2015—2018 годах обвиняемый в составе организованной преступной группы, куда входили должностные лица вуза, перечислял денежные средства со стипендиального счёта университета на расчетные счёта доверенных лиц и обналичивал их. Они также подделывали подписи в платёжных ведомостях о получении заработной платы и премий сотрудниками университета и получали с лицевого счёта наличные денежные средства без их оприходования в кассу учебного заведения.

В результате преступных действий был нанесён ущерб на общую сумму более 90 млн рублей.

Ранее сообщалось, что ректор самарского вуза СГЭУ стал фигурантом уголовного дела.

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