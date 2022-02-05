Следователи начали проверку после гибели трёх человек при пожаре в Озёрске
- РИА Новости
«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении на сайте СУ СК по региону.
По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее стало известно, что три человека погибли и ещё один пострадал в результате возгорания в жилом доме в городе Озёрске.