Следователи начали проверку после гибели трёх человек при пожаре в Озёрске

Следователи начали проверку по факту гибели трёх человек в результате пожара в общежитии в городе Озёрске Челябинской области.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении на сайте СУ СК по региону.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее стало известно, что три человека погибли и ещё один пострадал в результате возгорания в жилом доме в городе Озёрске.