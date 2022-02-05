В СК начали проверку после падения наледи на голову годовалому ребёнку в Подмосковье
- РИА Новости
«По данному факту следственным отделом по городу Химки ГСУ СК России по Московской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки», — цитирует её РИА Новости.
Отмечается, что 4 февраля в правоохранительные органы Химок поступило сообщение о доставлении в больницу годовалого ребёнка с ушибом головы. СМИ сообщали, что травму он получил из-за падения на него наледи с крыши 25-го этажа жилого дома.
Ранее сообщалось, что десятилетнего ребёнка госпитализировали после того, как на него упала наледь с крыши пятиэтажного дома в Туле.