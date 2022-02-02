Десятилетнюю школьницу госпитализировали после падения наледи с крыши дома в Туле

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Десятилетнего ребёнка госпитализировали после того, как на него упала наледь с крыши пятиэтажного дома в Туле.
Десятилетнюю школьницу госпитализировали после падения наледи с крыши дома в Туле
  • РИА Новости

«На девочку с крыши упал фрагмент наледи. С полученными повреждениями несовершеннолетняя госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета России.

Возбуждено уголовное дело по факту случившегося об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Ранее прокуратура Московской области сообщила, что сосулька упала на женщину и двух детей в возрасте пяти и восьми лет. Организована проверка.

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