Десятилетнюю школьницу госпитализировали после падения наледи с крыши дома в Туле

Десятилетнего ребёнка госпитализировали после того, как на него упала наледь с крыши пятиэтажного дома в Туле.

«На девочку с крыши упал фрагмент наледи. С полученными повреждениями несовершеннолетняя госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета России.

Возбуждено уголовное дело по факту случившегося об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Ранее прокуратура Московской области сообщила, что сосулька упала на женщину и двух детей в возрасте пяти и восьми лет. Организована проверка.