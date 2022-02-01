Двое детей и женщина пострадали при падении на них льда в Балашихе

Двое детей и женщина пострадали в результате падения на них льда в подмосковной Балашихе, их госпитализировали.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Очевидцы вызвали скорую помощь, все трое пострадавших были доставлены в ближайшую больницу.

Как сообщила прокуратура Московской области, сосулька упала на женщину и двух детей в возрасте пяти и восьми лет. Организована проверка.

В декабре два человека пострадали от падения наледи с крыши в Адмиралтейском и Центральном районах Санкт-Петербурга.