Двое детей и женщина пострадали при падении на них льда в Балашихе

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Двое детей и женщина пострадали в результате падения на них льда в подмосковной Балашихе, их госпитализировали.
Двое детей и женщина пострадали при падении на них льда в Балашихе
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Очевидцы вызвали скорую помощь, все трое пострадавших были доставлены в ближайшую больницу.

Как сообщила прокуратура Московской области, сосулька упала на женщину и двух детей в возрасте пяти и восьми лет. Организована проверка.

В декабре два человека пострадали от падения наледи с крыши в Адмиралтейском и Центральном районах Санкт-Петербурга.

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