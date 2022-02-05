Грузовик обрушил надземный пешеходный переход в Подмосковье

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Грузовой автомобиль обрушил надземный пешеходный переход на 30-м км Горьковского шоссе в Московской области.

«В результате самопроизвольного подъема кузова грузового автомобиля произошло столкновение с надземным пешеходным переходом. Движение затруднено, имеется путь объезда по шоссе-дублеру», — приводит ТАСС заявление регионального управления МЧС России.

Спасателям пришлось деблокировать водителя «КамАЗа», которого зажало в кабине. 

Обрушившийся мост полностью перекрыл проезжую часть. Автомобилистам рекомендуют учитывать сложившуюся ситуацию и заранее выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось об обрушении моста в американском городе Питтсбург, конструкция повредила газопровод.

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