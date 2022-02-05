Грузовик обрушил надземный пешеходный переход в Подмосковье
«В результате самопроизвольного подъема кузова грузового автомобиля произошло столкновение с надземным пешеходным переходом. Движение затруднено, имеется путь объезда по шоссе-дублеру», — приводит ТАСС заявление регионального управления МЧС России.
Спасателям пришлось деблокировать водителя «КамАЗа», которого зажало в кабине.
Обрушившийся мост полностью перекрыл проезжую часть. Автомобилистам рекомендуют учитывать сложившуюся ситуацию и заранее выбирать пути объезда.
Ранее сообщалось об обрушении моста в американском городе Питтсбург, конструкция повредила газопровод.