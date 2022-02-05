Спасатели извлекли из-под снега двух попавших под лавину рабочих на Сахалине

Спасателям удалось извлечь из-под снега двух попавших под сход лавины рабочих на Сахалине, одного из них госпитализировали.

«Благодаря оперативным действиям обоих попавших под лавину рабочих удалось быстро найти и достать. Один из рабочих госпитализирован, жизни и здоровью остальных ничего не угрожает», — сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона.

По предварительным данным, четверо рабочих попали под сход лавины во время демонтажа трубы в районе реки Полтавской на территории Солнцевского угольного разреза. Двое из них оказались под снегом, другие выбрались самостоятельно.

Ранее синоптики предупреждали о лавиноопасности в горах Краснодарского края на высоте более 2 тыс. м.