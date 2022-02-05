ТАСС: грузовой самолёт DHL Ту-204 готовится к экстренной посадке в аэропорту Шереметьево
«После вылета из Шереметьево в Лейпциг у самолёта сработал датчики неисправности шасси. Экипаж принял решение вернуться в Шереметьево. Сейчас борт готовится к экстренной посадке», — сообщил источник ТАСС в экстренных службах.
В настоящее время самолёт вырабатывает топливо на высоте около 1800 м. Ориентировочное время приземления в столичном аэропорту — 5:30.
В Шереметьево направили специалистов пожарно-спасательного гарнизона.
3 февраля летевший из Москвы самолёт с 55 пассажирами на борту вынужденно сел в Челябинске из-за плохих метеоусловий в аэропорту Магнитогорска, куда следовал борт.