ТАСС: грузовой самолёт DHL Ту-204 готовится к экстренной посадке в аэропорту Шереметьево

Вылетевший в Лейпциг грузовой самолёт DHL Ту-204 начал подготовку к экстренной посадке в московском Шереметьево из-за проблем с шасси.

«После вылета из Шереметьево в Лейпциг у самолёта сработал датчики неисправности шасси. Экипаж принял решение вернуться в Шереметьево. Сейчас борт готовится к экстренной посадке», — сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

В настоящее время самолёт вырабатывает топливо на высоте около 1800 м. Ориентировочное время приземления в столичном аэропорту — 5:30.

В Шереметьево направили специалистов пожарно-спасательного гарнизона.

3 февраля летевший из Москвы самолёт с 55 пассажирами на борту вынужденно сел в Челябинске из-за плохих метеоусловий в аэропорту Магнитогорска, куда следовал борт.