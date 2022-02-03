Летевший из Москвы в Магнитогорск самолёт вынужденно приземлился в Челябинске

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Летевший из Москвы самолёт с 55 пассажирами на борту вынужденно сел в Челябинске из-за плохих метеоусловий в аэропорту Магнитогорска, куда следовал борт. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура.
Летевший из Москвы в Магнитогорск самолёт вынужденно приземлился в Челябинске
  • РИА Новости

«3 февраля 2022 года в связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту города Магнитогорска рейс авиакомпании «Россия» по маршруту Москва (Шереметьево) —Магнитогорск прибыл в аэропорт Баландино города Челябинска в 08:10», — говорится в сообщении.

На рейс зарегистрированы 55 пассажиров.

В настоящее время решается вопрос об отправлении пассажиров наземным транспортом.

23 января Международный аэропорт Краснодара пришлось временно закрыть из-за непрекращающегося снегопада.

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