Суд в Петербурге продлил арест владельца «Рив Гош» Мейера до 1 марта

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Суд в Санкт-Петербурге продлил арест владельца магазинов косметики и парфюмерии «Рив Гош» до 1 марта. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе судов города.
Суд в Петербурге продлил арест владельца «Рив Гош» Мейера до 1 марта
  • РИА Новости

«Московский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановления о продлении (ареста. — RT) Августу Мейеру», — сообщается в Telegram-канале службы.

Адвокат Мейера заявил, что здоровье его подзащитного в СИЗО ухудшилось, а медицинская помощь ему не предоставляется.

В декабре суд отправил под арест владельца сети магазинов «Рив Гош» Мейера.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК России по двум эпизодам. Ему вменяется мошенничество на суммы 1 млрд рублей и более 1,4 млрд рублей.

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