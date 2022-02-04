В ЯНАО продлили антикоронавирусные ограничения
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«До 19 февраля включительно сохраняется ограничение на проведение массовых мероприятий», — говорится в сообщении.
Кроме того, руководителям центральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления предписано перевести на удалённый режим работы как минимум 50% сотрудников.
До 12 февраля продлевается ограничение на посещение образовательных учреждений детсадовцами, школьниками 1—8 классов и студентами средне-специальных учреждений.
«Рассчитываем, что ещё через одну неделю дистанционного обучения заболеваемость стабилизируется на низком уровне», — отметила руководитель регионального оперштаба Татьяна Бучкова.
Ранее в ЯНАО рассказали о работе волонтёров в период распространения омикрон-штамма.
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