В ЯНАО продлили антикоронавирусные ограничения

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В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) до 19 февраля продлили запрет на проведение массовых мероприятий, сообщили в пресс-службе губернатора региона.
В ЯНАО продлили антикоронавирусные ограничения
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«До 19 февраля включительно сохраняется ограничение на проведение массовых мероприятий», — говорится в сообщении.

Кроме того, руководителям центральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления предписано перевести на удалённый режим работы как минимум 50% сотрудников.

До 12 февраля продлевается ограничение на посещение образовательных учреждений детсадовцами, школьниками 1—8 классов и студентами средне-специальных учреждений.

«Рассчитываем, что ещё через одну неделю дистанционного обучения заболеваемость стабилизируется на низком уровне», — отметила руководитель регионального оперштаба Татьяна Бучкова.

Ранее в ЯНАО рассказали о работе волонтёров в период распространения омикрон-штамма.

Врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН рассказал о важности ревакцинации от коронавируса.

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