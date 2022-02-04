В ЯНАО продлили антикоронавирусные ограничения

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) до 19 февраля продлили запрет на проведение массовых мероприятий, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

«До 19 февраля включительно сохраняется ограничение на проведение массовых мероприятий», — говорится в сообщении.

Кроме того, руководителям центральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления предписано перевести на удалённый режим работы как минимум 50% сотрудников.

До 12 февраля продлевается ограничение на посещение образовательных учреждений детсадовцами, школьниками 1—8 классов и студентами средне-специальных учреждений.

«Рассчитываем, что ещё через одну неделю дистанционного обучения заболеваемость стабилизируется на низком уровне», — отметила руководитель регионального оперштаба Татьяна Бучкова.

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