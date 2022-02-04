В Петербурге заявили о снижении пассажиропотока в общественном транспорте на 10%
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Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Комитета по транспорту.
Речь идёт об автобусах, троллейбусах и метрополитене.
«Комитет по транспорту ежедневно мониторит данные показатели. Транспорт работает в штатном режиме», — добавили в пресс-службе.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что количество пассажиров в общественном транспорте Москвы снизилось на 12% за последние две недели.