В Петербурге заявили о снижении пассажиропотока в общественном транспорте на 10%

В Санкт-Петербурге заявили о снижении пассажиропотока в городском общественном транспорте на 10% с 26 января по 3 февраля.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Комитета по транспорту.

Речь идёт об автобусах, троллейбусах и метрополитене.

«Комитет по транспорту ежедневно мониторит данные показатели. Транспорт работает в штатном режиме», — добавили в пресс-службе.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что количество пассажиров в общественном транспорте Москвы снизилось на 12% за последние две недели.