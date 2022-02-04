Спрос на клининговые услуги в Калининграде вырос на 57% за год

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В Калининграде спрос на услуги по уборке помещений увеличился на 57% за год, в целом в России — на 82%.
Спрос на клининговые услуги в Калининграде вырос на 57% за год
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Об этом сообщает «Янтарный край».

По итогам исследования спрос на глажку белья за прошедший год по всей стране вырос в 4,5 раза, в Калининграде — на 22%.

В топе клининговых услуг оказался также вывоз мусора — в Калининграде спрос вырос на 66%. За прошедший год чаще заказывали чистку мягкой мебели, спрос на эту услугу увеличился на 29%.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало о XIX форуме субъектов малого и среднего предпринимательства, прошедшем в Санкт-Петербурге в декабре 2021 года.

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