Спрос на клининговые услуги в Калининграде вырос на 57% за год

В Калининграде спрос на услуги по уборке помещений увеличился на 57% за год, в целом в России — на 82%.

Об этом сообщает «Янтарный край».

По итогам исследования спрос на глажку белья за прошедший год по всей стране вырос в 4,5 раза, в Калининграде — на 22%.

В топе клининговых услуг оказался также вывоз мусора — в Калининграде спрос вырос на 66%. За прошедший год чаще заказывали чистку мягкой мебели, спрос на эту услугу увеличился на 29%.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало о XIX форуме субъектов малого и среднего предпринимательства, прошедшем в Санкт-Петербурге в декабре 2021 года.