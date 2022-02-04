Песков: вопрос «кровной мести» не коррелируется с законами России

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Вопрос «кровной мести», будучи традицией в Чечне, не соотносится с законодательством России, основным тезисом которого является верховенство закона, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков: вопрос «кровной мести» не коррелируется с законами России
  • © Пресс-служба президента России

«Это вопрос традиционный для этого региона, но эта традиция не коррелируется с законодательством России. В этом, наверное, специфика», — сказал Песков в беседе с журналистами, его слова приводит ТАСС.

Песков подчеркнул, что «верховенство закона является основным тезисом в данной ситуации».

Как уточняет агентство, в Чечне в 2010 году по поручению главы республики Рамзана Кадырова создали специальную комиссию по примирению семей, находящихся в состоянии кровной вражды.

На январь 2022 года за время её работы было урегулировано около 1,4 тыс. дел о примирении враждующих сторон, говорится в сообщении.

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