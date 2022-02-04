Умер литературовед Юрий Манн

Литературовед Юрий Манн скончался на 93-м году жизни, сообщает Институт мировой литературы им. А. М. Горького.

«ИМЛИ РАН с прискорбием сообщает, что 4 февраля 2022 г. ушел из жизни всемирно известный специалист по русскому романтизму и творчеству Н.В. Гоголя, главный научный сотрудник ИМЛИ РАН, доктор филологических наук Юрий Владимирович Манн», — говорится в сообщении института.

Отмечается, что место и время прощания будут названы позднее.

30 ноября 2021 года конструктор космических аппаратов, лауреат госпремии СССР Руслан Комаев скончался на 75-м году жизни.