В Кремле негативно относятся к заявлениям о причастности России к утечке ответа США в СМИ
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«Относимся негативно», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к заявлениям США.
По его словам, «американские коллеги очень часто бывают уверены в том, что впоследствии оказывается неправдой».
Ранее посольство России в США в ответ на высказывания замгоссекретаря Виктории Нуланд посоветовало Вашингтону не заниматься конспирологией, а фокусироваться на сути российских озабоченностей.