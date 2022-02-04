В Кремле негативно относятся к заявлениям о причастности России к утечке ответа США в СМИ

В Кремле негативно относятся к заявлениям американской стороны, что Россия якобы предала огласке ответ США по гарантиям безопасности.

«Относимся негативно», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к заявлениям США.

По его словам, «американские коллеги очень часто бывают уверены в том, что впоследствии оказывается неправдой».

Ранее посольство России в США в ответ на высказывания замгоссекретаря Виктории Нуланд посоветовало Вашингтону не заниматься конспирологией, а фокусироваться на сути российских озабоченностей.